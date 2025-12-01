GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ajax Yönetimi, Ertelenen Groningen Maçının Ardından Taraftarlarına Ateş Püskürdü! Ajax - Groningen neden ertelendi?

Hollanda futbolunun kalesi ve efsanevi kulübü Ajax, Pazar akşamı oynanması planlanan Groningen karşılaşmasında yaşanan saha dışı olaylarla sarsıldı. Meşaleler ve havai fişeklerle adeta bir savaş alanına dönen tribünler, hem kulüp yönetiminin hem de futbol kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Yaşanan bu "kabul edilemez" olaylar zinciri, hakemi 5. dakikada soyunma odasına yönlendirirken, karşılaşma da maalesef tatil edildi.

Futbol Şölenini Zehirleyen Olaylar

Maçın başlamasıyla birlikte tribünlerdeki atmosfer kısa sürede kontrolden çıktı. Taraftarların meşaleleri yakıp havaya fırlattığı havai fişekler, sadece görsel bir kirlilik yaratmakla kalmadı, stadyumdaki güvenlik standartlarını da hiçe saydı. Yaşanan bu tehlikeli durum karşısında maçın hakemi tereddüt etmeden düdüğünü çalarak karşılaşmayı durdurdu ve soyunma odasına çekildi.

Sahaya geri dönmek ve maçı kaldığı yerden devam ettirmek için yapılan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Kale arkası tribünlerinde baş gösteren bu kontrolsüz eylemler, binlerce futbolseverin ve futbolcuların güvenliğini doğrudan tehdit etti. Bir spor etkinliğinin, bir avuç kişinin bencil ve şiddet içeren tavırları yüzünden akamete uğraması, futbolun birleştirici gücüne vurulmuş ağır bir darbe olarak kayıtlara geçti.

Yönetimden Sert Manifesto: "Bu Kabul Edilemez"

Ajax yönetimi, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile olaylara karışan taraftar grubuna karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Açıklamada kullanılan dil, yaşanan hayal kırıklığının ve öfkenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kulüp, yaşananların "kesinlikle ölçüyü aştığını" belirterek, durumdan etkilenen herkesten üzüntülerini dile getirdi ve özür diledi. Yönetim, bu eylemleri gerçekleştirenlerin, "Taraftarların güvenliğini hiçe saydığını" vurgularken, net bir dille "Bu, kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Yönetim, resmi açıklamasında "Kendimizi kesinlikle bu olayın dışında tutuyoruz. Havai fişeklerin stadyumda yeri yok. Olaylara sebep olan kişilerin kimlikleri tespit edildiğinde gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." sözleriyle, olaya karışanlara karşı sıfır tolerans göstereceğinin sinyalini verdi.

Bu açıklama, sadece bir tepki değil, aynı zamanda kulübün kendi değerlerine ve stadyum güvenliğine ne kadar bağlı olduğunun da bir beyanı niteliğindedir. Kimlik tespiti sonrası uygulanacak cezai yaptırımlar, Hollanda futbolunda tribün şiddetine karşı emsal teşkil edecektir.

Perde Kapalı Devam: Karşılaşma Taraftarsız Sona Erecek

Saha dışı olaylar sebebiyle tatil edilen Ajax-Groningen karşılaşması, alınan karar doğrultusunda 2 Aralık Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Ancak bu devam kararı, olayın vahametini gölgeleyen bir detay içeriyor: Erteleme maçına sahaya taraftar alınmayacak.

Bu durum, futbolun en temel unsuru olan seyirci coşkusunun, holiganizmin yarattığı güvenlik zafiyeti nedeniyle feda edilmesi anlamına geliyor. Maçın sessiz tribünler önünde tamamlanacak olması, futbolun özündeki şölen ve tutkunun, sorumsuz eylemler yüzünden nasıl cezalandırılabileceğinin hüzünlü bir örneğidir. Ajax taraftarının bir bölümünün sebep olduğu bu kriz, kulübe hem maddi hem de manevi olarak büyük bir maliyet yüklemiş; futbolun asıl sahibi olan tutkulu kalabalık, bu bedeli topluca ödemek zorunda kalmıştır. Bu erteleme, futbolseverlere, tribün kültürünü yeniden sorgulama ve şiddete karşı durma çağrısı yapan acı bir hatırlatmadır.

Kaynak: Haber Merkezi

