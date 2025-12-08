Alanyaspor - Antalyaspor Maçının İlk 11’i! Maç Kaç Kaç! Kritik Maç Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında, Akdeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Alanyaspor kendi sahası GAİN Park Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın detayları, ilk 11'leri ve anlık gelişmeleri aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, görseldeki bilgiye göre 8 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı.
Anlık Durum ve İstatistikler
Skor Durumu: 1. yarı devam ederken, skor 0-0'dır (26:39. dakika).
Topa Sahip Olma: Alanyaspor %51, Antalyaspor %49.
Toplam Şut: Alanyaspor'un 2 şutuna karşılık, Antalyaspor'un 1 şutu bulunmaktadır.
Hangi Kanal
Bu Akdeniz derbisi, beIN Connect ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilmektedir.
Hakem: Çakır O. (Tur)
Açıklanan İlk 11'ler (3-4-2-1 Dizilişi)
Her iki takım da 3-4-2-1 dizilişiyle sahada yer almaktadır.
Alanyaspor İlk 11'i: Taskiran E. (1) (G), Aksoy F. (20), Lima N. (3), Aliti F. (5), Hadergjonaj F. (94), Makouta G. (42), Maestro (58), Ruan (11), Hagi I. (14), Hwang Ui-Jo (16), Ogundu U. (22).
Antalyaspor İlk 11'i: Yigiter A. (21) (G), Ozturk B. (5), Sari V. (89) (C), Turkmen H. (4), Balci B. (7), Ceesay J. (23), Safuri R. (8), Paal K. (3), Ballet S. (11), Storm N. (26), Bolı Y. (33).
Kaynak: Haber Merkezi