Bahis soruşturmasında kimler tutuklandı? Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı tutuklandı mı
- Güncelleme Tarihi:
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler tam liste
Bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti, soruşturmada Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Ahmet Okatan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İŞTE TUTUKLANANLAR TAM LİSTE:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
ADLİ KONTROL KARARI VERİLENLER TAM LİSTE:
1- Ahmet Abdullah Çakmak
2- Eren Karadağ
3-Uğur Adem Gezer
4-Arda Türken
5-Muhammed Furkan Özhan
6-Yusuf Özdemir
7-Ensar Bilir
8-Oktay Aydin
9-Yücel Gürol

