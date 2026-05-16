GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,570 TL
EURO
52,989 TL
STERLİN
60,827 TL
GRAM
6.674 TL
ÇEYREK
10.967 TL
YARIM
21.734 TL
CUMHURİYET
43.201 TL
SPOR Haberleri

Bakan Uraloğlu talimat verdi: Trabzonspor-Konyaspor final heyecanına ek seferler devrede

Bakan Uraloğlu talimat verdi: Trabzonspor-Konyaspor final heyecanına ek seferler devrede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla SunExpress Ziraat Türkiye Kupası Finali için Trabzon ile Antalya arasında karşılıklı ek seferler düzenleyecek.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzonlu taraftarlar için ek uçak seferleri planlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında SunExpress tarafından Trabzon ile Antalya arasında karşılıklı ek seferler düzenlenecek.

Trabzonspor taraftarlarının final karşılaşmasına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Trabzon ile Antalya arasındaki uzun mesafe nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilave uçuş planlaması yapıldı.

Planlamaya göre 22 Mayıs Cuma günü Antalya'dan Trabzon'a ve Trabzon'dan Antalya'ya karşılıklı sefer gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının ardından ise 23 Mayıs Cumartesi günü Antalya-Trabzon ve Trabzon-Antalya yönlerinde ilave dönüş seferleri yapılacak.

Ek seferlerin kısa süre içerisinde satışa açılması beklenirken, planlamanın özellikle final heyecanını tribünde yaşamak isteyen taraftarların ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER