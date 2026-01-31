BAL’da devre başlıyor! 1922 Akşehir, Ereğli ve Kulu’nun rakipleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezonun ikinci devresi başlıyor! Peki, burada yer alan 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor’un rakipleri kim? Konya ekipleri ilk maçlarına nerede çıkacak? İşte detaylar…
Haftaya 20 puanla 7. sırada başlayan Akşehirspor, kendisiyle aynı puana sahip fakat averajla bir basamak üstte yer alan Isparta temsilcisi Keçiborlu Belediyespor'u ağırlayacak. Yenilenen yüzüyle dikkat çeken Akşehir ekibi, bu maçla yepyeni bir sayfa açacak.
2 takım deplasmanda
Grupta yer alan Ereğlispor ve Kulu Belediyespor ise; ikinci devre serüvene deplasmanda başlayacak. 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Ereğli ekibi, 13 puanla 12. sırada yer alan Antalya temsilcisi Beymelek Belediyespor'a konuk olacak. 15 puanla 10. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise; kendisiyle aynı puana sahip fakat averajla bir üst basamakta yer alan Burdur temsilcisi Bucak Belediye Oğuzhanspor deplasmanına çıkacak.
Maçlar ne zaman?
Hem alt hem de üst sıraları oldukça yakından ilgilendiren maçların günü ve saati de merak konusu oldu. Nefesleri kesecek hafta, 1 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Karşılaşmaların tümü saat 14.00'te start alacak.
