Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Muhtemel 11’i! Başakşehir İlk 11! Fenerbahçe İlk 11! Başakşehir vs Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftası, şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Başakşehir kendi sahası Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın detayları, muhtemel ilk 11'leri ve eksik oyuncu listesi aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu kritik Süper Lig karşılaşması, beIN Connect ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem: Kayatepe A. D. (Tur)
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Başakşehir Oynamayacaklar: Opoku J. (Sarı kart), Sarı Y. (Sakat), Selke D. (Kırmızı kart).
Fenerbahçe Oynamayacaklar: Oosterwolde J. (Sarı kart), Söyüncü Ç. (Diz sakatlığı), Yandaş M. (Cezalı).
Durumu Belirsiz (Fenerbahçe): Szymanski S. (Kas sakatlığı).
Tahmini İlk 11'ler
Başakşehir'in Tahmini 11'i (4-2-3-1 Dizilişi): Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe'nin Tahmini 11'i (4-1-4-1 Dizilişi): Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Oğuz, Talisca, Asensio, Duran.
Kaynak: Haber Merkezi