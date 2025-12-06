GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Basketbol Ligi’nde 13. hafta: Konya Büyükşehir Finalspor’a konuk oluyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Basketbol Ligi’nde 13. hafta: Konya Büyükşehir Finalspor’a konuk oluyor
Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. hafta maçında Bursa’da Finalspor’a konuk olacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 13. haftasında Bursa'da Finalspor'un konuğu olacak. Haftaya 3. sırada giren sarı-siyahlılar, 10. basamakta yer alan rakibine karşı galibiyet mücadelesi verecek. 7 Aralık Pazar günü Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak. 

Tek hedef galibiyet

İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, yakaladığı galibiyet serisiyle hedefine emin adımlarla yürüyeceğinin sinyallerini verdi. Geride kalan hafta iç sahada Göztepe'ye karşı şanssız bir mağlubiyet alan Konya ekibi, puan cetvelinde 3. sıraya kadar geriledi. Konya Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da kazanarak direkt rakibi olan Gaziantep ve Çayırova Belediyespor'un maç kaybetmesini bekleyecek.

(Hasan Yıldırım)

 

