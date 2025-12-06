Basketbol Ligi’nde 13. hafta: Konya Büyükşehir Finalspor’a konuk oluyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 13. haftasında Bursa'da Finalspor'un konuğu olacak. Haftaya 3. sırada giren sarı-siyahlılar, 10. basamakta yer alan rakibine karşı galibiyet mücadelesi verecek. 7 Aralık Pazar günü Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.
Tek hedef galibiyet
İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, yakaladığı galibiyet serisiyle hedefine emin adımlarla yürüyeceğinin sinyallerini verdi. Geride kalan hafta iç sahada Göztepe'ye karşı şanssız bir mağlubiyet alan Konya ekibi, puan cetvelinde 3. sıraya kadar geriledi. Konya Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da kazanarak direkt rakibi olan Gaziantep ve Çayırova Belediyespor'un maç kaybetmesini bekleyecek.
(Hasan Yıldırım)