SPOR Haberleri

Berkan Kutlu Konyaspor’da! Berkan Kutlu Kaç Yaşında, Nereli ve Hangi Mevkide Oynuyor?

Transfer döneminin hareketli takımlarından Konyaspor, orta sahasını Galatasaray’ın milli yıldızı Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Peki, Konyaspor’un yeni transferi Berkan Kutlu kimdir, nerelidir ve hangi mevkilerde oynuyor? İşte detaylar...

Konyaspor, ara transfer döneminde bombayı patlattı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı. "Konyaspor son dakika transfer haberleri" listesinin zirvesine yerleşen bu gelişme sonrası, taraftarlar Berkan Kutlu'nun kariyerini ve özelliklerini araştırmaya başladı.

Berkan Kutlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Berkan İsmail Kutlu, 27 yaşında olup 25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'nin Monthey kentinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Berkan, hem Türk hem de İsviçre vatandaşlığına sahiptir.

Berkan Kutlu Hangi Mevkide Oynuyor?

Berkan Kutlu, modern futbolun ihtiyaç duyduğu "dinamo" tipi orta saha oyuncularından biridir. Çok yönlülüğüyle bilinen milli futbolcunun asıl ve yardımcı mevkileri şu şekildedir:

Merkez Orta Saha (Ana Mevki): Bitmek bilmeyen enerjisiyle oyunun iki yönünü de oynayabilen bir 8 numara.

Ön Libero: Savunma önünde süpürücü görevini üstlenebilen sert bir kesici.

Sol Bek (Alternatif): Galatasaray ve İtalya (Genoa) kariyerinde ihtiyaç duyulduğunda sol bek pozisyonunda da başarılı performanslar sergilemiştir.

Kariyer Yolculuğu ve Başarıları

Futbola İsviçre'nin Sion takımında başlayan Berkan Kutlu, Türkiye macerasına Alanyaspor ile adım attı. Akdeniz ekibindeki çıkışıyla devlerin dikkatini çeken yıldız isim, 2021 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Berkan, takımın en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında yer aldı. Bir dönem İtalya Serie A ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyerek uluslararası tecrübe kazandı. A Milli Futbol Takımı'mızın formasını 10'dan fazla kez terleten Berkan, ay-yıldızlı ekibin de önemli rotasyon oyuncularından biri oldu.

