SPOR Haberleri

Bologna - Cremonese’nin muhtemel 11’i! Bologna ilk 11! Cremonese ilk 11! Bologna Cremonese hangi kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Bologna - Cremonese’nin muhtemel 11’i! Bologna ilk 11! Cremonese ilk 11! Bologna Cremonese hangi kanalda?

İtalya'da futbolseverleri bekleyen önemli randevu: Bologna-Cremonese karşılaşmasının açıklanan ilk 11'leri...

Bologna, rakibi Cremonese'yi kendi evi olan Stadio Renato Dall'Ara'da ağırlıyor.

Ne Zaman
Maç 1 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Hangi Kanal
Karşılaşma, S Sport+ ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Kadrosu Şöyle:

Bologna'nın Muhtemel 11'i:
Bologna (Muhtemel): Ravaglia F. (G); De Silvestri L., Lucumi J., Miranda, Pobega T.; Moro N., Orsolini R., Odgaard J.; Bernardeschi F.; Castro S.

Cremonese'nin Muhtemel 11'i:
Cremonese (Muhtemel): Audero E. (G); Terracciano F., Baschirotto F., Bianchetti M.; Barbieri T., Grassi A., Bondo W., Pezzella G.; Bonazzoli F.; Vardy J.

Kaynak: Haber Merkezi

