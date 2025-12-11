GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Brann - Fenerbahçe Maçının Muhtemel 11’i! Fenerbahçe İlk 11! Brann İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Brann vs Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Brann - Fenerbahçe Maçının Muhtemel 11’i! Fenerbahçe İlk 11! Brann İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Brann vs Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin Lig Aşaması 6. Maç Günü'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann ile karşılaşıyor. Gruptan çıkma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan bu kritik maç öncesi tüm detaylar, muhtemel ilk 11'ler ve sakat oyuncu raporu aşağıdadır.

Ne Zaman
Mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu önemli Avrupa Ligi karşılaşması, Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Hakem
Karşılaşmanın hakemi Delajod W. (Fra) olacaktır.

Yer
Maç, Brann Stadion (Bergen)'de oynanacak ve stadyum kapasitesi 16.750'dir.

Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)

Maçta forma giyemeyecek oyuncular listesi aşağıdadır:

Fenerbahçe Oynamayacaklar: Duran J. (Kırmızı kart cezalı) Elmaz B. (Aktif değil) Fall A. (Aktif değil) Mor E. (Aktif değil) Rodrigo Becao (Aktif değil) Semedo N. (Sakat) Söyüncü Ç. (Diz sakatlığı) Yandaş M. (Aktif değil) Durumu Belirsiz: Alvarez E. (Aktif değil)

Brann Oynamayacaklar: Bramel T. (Aktif değil) Gudmundsson E. (Aktif değil) Magnusson S. (Diz sakatlığı) Myhre F. (Bilek sakatlığı) Opsahl S. (Ayak sakatlığı) Torsvik J. (Hafif sakatlık)

Muhtemel İlk 11'ler

Her iki takımın da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması beklenmektedir.

Fenerbahçe Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi) Ederson (31) Muludr M. (18), Skriniar M. (37), Oosterwolde J. (24), Brown A. (3) Yüksek İ. (5), Fred (7) Nene D. (45), Asensio M. (9), Aktürkoğlu M. (21) En Nesyrı Y. (19)

Brann Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi) Dyngeland M. (1) (G) De Roeve D. (21), Fauske Helland E. (26), Sery Larsen J. (6), Dragsnes V. (20) Kornvig E. (10), Sorensen J. (18) Pedersen T. (23), Mathisen U. (14), Finne B. (11) Castro N. (9)

Kaynak: Haber Merkezi

