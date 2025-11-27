GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Breidablik - Samsunspor'un muhtemel 11'i! Breidablik ilk 11! Samsunspor ilk 11! Breidablik Samsunspor hangi kanalda? CANLI İZLE!

Güncelleme Tarihi:

Breidablik - Samsunspor’un muhtemel 11’i! Breidablik ilk 11! Samsunspor ilk 11! Breidablik Samsunspor hangi kanalda? CANLI İZLE!

Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki kritik mücadelesi: Breidablik-Samsunspor karşılaşmasının detayları ve muhtemel ilk 11'leri...

Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik'e deplasmanda, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda konuk oluyor.

NE ZAMAN

Maç 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

HANGİ KANAL

Karşılaşma, Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Maç Kadrosu Şöyle:

Breidablik'in Muhtemel 11'i:

Breidablik (Muhtemel): A. Einarsson; Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, K. Jonsson; A. Jonsson, Ludviksson, Gunnlaugsson; Thorsteinsson, Ulfarsson, Ingvarsson.

Samsunspor'un Muhtemel 11'i:

Samsunspor (Muhtemel): Okan; Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou; Musaba, Holse, Yunus Emre, Emre; Mouandilmadji.

Kaynak: Haber Merkezi

