CANLI ANLATIM | Kayserispor 0-0 TÜMOSAN Konyaspor (İlk yarı sona erdi)

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürerken, Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor bu akşam kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

Son haftada dört takım düşme adayı

Ligin son haftası dört takım arasındaki kümede kalma mücadelesine sahne olacak. Kasımpaşa, şampiyon Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'a konuk olacak. Bir diğer düşme adayı Antalyaspor da Kocaelispor'u ağırlayacak. Alınacak sonuçlara göre Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği veya Antalyaspor'dan biri Trendyol 1. Lig'e düşecek.

Melek Dakan düdük çalacak!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre mücadelede hakem Melek Dakan düdük çalacak. Ankara bölgesi hakemlerinden Melek Dakan'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ile Kürşathan Akın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR;

4' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Yhoan Andzouana

17' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Yhoan Andzouana

30' Zecorner Kayserispor için Indrit Tuci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

32' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sander Svendsen

