DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
SPOR Haberleri

CANLI ANLATIM: Konyaspor-Rizespor (0-0)

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

CANLI ANLATIM: Konyaspor-Rizespor (0-0)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma, (06 Aralık Cumartesi) Bugün saat 17.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başladı.

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ: 13 bahadır, 23 yhoan, 5 uğurcan, 3 Yasir, 12 guilherme, 21 jin-ho, 77 m.ibrahimoğlu, 42 morte, 10 bardhi, 8 pedrinho, 22 Umut

RİZESPOR'UN İLK 11'LERİ: FOFANA, TAHA, ALIKULOV, SAMET, HOJER (K), PAPANIKOLAOU, OLAWOYIN, LACI, AUGUSTO, RAK-SAKYI, ALI SOWE

Kritik mücadelede her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak haftayı avantajlı kapatmanın peşinde.

İşte maçtan dakikalar;

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadındaki karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

22' Maçın hakemi Umit Ozturk, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

