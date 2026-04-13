Denizli’de yetişti Konya’da gol kralı oldu

FF U16 Ligi 9. Grupta mücadele eden ve grubunu lider olarak tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor’un Denizlili oyuncu Hüseyin Emir Omaş 37 gol ile U16 Liginin gol kralı oldu. Başarılı futbolcu Play Off’larda da atmaya devam edeceğim dedi.

TFF U16 Ligi 9. Grupta mücadele eden ve grubunu 68 puanla lider olarak tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor'da forma giyen Denizlili, Denizlispor alt yapısından yetişen forvet oyuncusu Hüseyin Emir Omaş 37 golle U16 Liginde gol kralı oldu.

Denizlispor forması giyerken göstermiş olduğu yüksek performans ve atletik fiziği ile dikkatleri üzerinde toplayarak 2025-2026 sezonunda TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olan ve başarısını burada katlayarak devam ettiren genç yetenek 2025-2026 sezonunda yeşil beyazlı forma ile attığı 37 gol ile takımının başarısına büyük katkı sağlamasının yanı sıra Denizli Futbol Kamuoyunda da sevinç ve gururla karşılandı.

Hedefini iyi karakterli bir futbolcu olmak olarak belirleyen ve geleceğin yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Hüseyin Emir Omaş "Futbolu çok seviyorum. Küçük yaşlardan beri futbol oynuyorum. Bu sezon Denizlispor'dan Konya'ya geldim. Burada futbolcu arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek görerek 37 gol atmaya muvaffak oldum. Grubu lider olarak tamamladık. İnşallah Play Off'larda da hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu" dedi.

