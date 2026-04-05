Derbide maç sonucu! Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında kozlarını paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetti. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yaptı.

FENERBAHÇE 1-0 BEŞİKTAŞ

90' Gol… Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (Kerem) (P)

90' Agbadou bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

90' Defans arkasına atılan pasta Nene, Agbadou'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

90' Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Fred'in kafası üstten auta çıktı.

90' Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazda rakibine faul yaptı. Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

90' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Kante ile Mustafa eşleşti. Kante son bir hamle ile topu dışarıya attı. Mustafa bu pozisyonda elle oynama bekledi. Hakemin kararı Mustafa'nın Kante'ye faul yaptığı görüşte.

65' Cerny'nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

62' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Musaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

61' Beşiktaş defansının yaptığı top kaybında Sidiki Cheriff kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

60' Cerny ile tartışmaya giren Tedesco sarı kart gördü.

58' Oyun tekrar hareketlendi.

56' Fenerbahçe'de Talisca topu ceza sahasında Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. Hızlı kullanılan kornerde Guendouzi'nin ortasını Gökhan Sazdağı ters bir vuruş ile kendi ağlarına göndermişti.

53' Tek toplarla ceza sahasına giren Beşiktaş topu Asllani'ye aktardı. Asllani kaleci ile karşı karşıya kalmaya hazırlanırken Archie Brown son anda araya girdi. Devamında top Cerny'den auta çıktı.

52' Beşiktaş'ta Ndidi, Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Böylelikle Ndidi gelecek maç cezalı duruma düştü.

51' Archie Brown'ın sol kanattan ortası doğrudan dışarıya çıktı. Sonrasında yan hakem bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

50' Fenerbahçe orta alanda kazandığı serbest vuruşu, topun hareketli olduğu gerekçesi ile 3 kez yinelendi.

48' İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı. Orkun Kökçü'nün şutu Guendouzi'nin son bir müdahalesi ile kornere çıktı.

46' Murillo ikinci yarı öncesi yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı. Son gelen haberlere göre Murillo'nun hastane'ye gitmekte olduğu belirtiliyor.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş

45' Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sarı kart gördü.

45' Beşiktaş atağa çıkmaya çalışırken Nene topu çaldı. Ceza sahasına girer girmez Guendouzi'ye pasını aktaran Fred, arkadaşını topla buluşturdu. Guendouzi topu içeriye çevirdi Rıdvan son anda kademeye girdi.

45' Orkun Kökçü'nün ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunu Oosterwolde kafa koydu. Top taca çıktı.

45' Musaba, Rıdvan Yılmaz'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Yasin Kol topa müdahale dedi.

44' Fenerbahçe Kante ile topu orta alanda kazandı. Fransız oyuncu topu Fred'e, Fred ise Musaba'ya aktardı. Anthony Musaba'nın sağ kanatta arka direğe çevirdiği topu Guendouzi dokunamadı.

42' Maçta bu dakikalarda sertlik arttı.

40' Uzun topla çıkan Beşiktaş, Cerny'nin sağ çaprazdan pası Orkun'a aktardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından sert şutunu Ederson gol olmasına izin vermedi.

38' Sol kanatta Fred'in içeriye çevirdiği topu Ersin kontrol etti.

36' Bu maçta çok sık ikili mücadele izliyoruz. Bu iki takımda bu sezon ikili mücadele kazanma yüzdesi en yüksek iki takım olması da dikkat çekiyor.

35' Kullanılan korner sonrasında top kaleye paralel gitti. Brown'ın müdahalesi gol vuruşu için yeterli olmadı.

35' Musaba, Kante'nin pasıyla topla buluştu. Sağ kanatta son çizgide topu içeriye çevirmeye çalışan Musaba'ya Beşiktaş defansı ayak koydu.

33' Topla sol çaprazda buluşan Oh, Semedo'dan kurtulamadı ve yerde kaldı. Hakemin kararı aut. Fenerbahçeli futbolcular hakeme aldatmaya yönelik olarak sarı kart bekliyor.

32' Anthony Musaba topla hızlı çıktı. Ceza sahsına girerken yerde kaldı. Hakemin kararı devam.

30' Fenerbahçe üst üste 3. kez köşe vuruşu kazandı.

29' Olaitan'ın pasında Cerny ceza sahası dışında topla buluştu. Guendouzi son anda ayağını soktu ve topu takımına kazandırdı.

28' Beşiktaş'ın uzun pası Skriniar'ın kontrolünde auta gitti.

27' Beşiktaş bu dakikalarda vites arttırmaya çalışıyor.

25' Anderson Talisca'nın frikik vuruşunda Ersin adeta kalesinde büyüdü ve topu kornere çeldi.

24' Fenerbahçe'de Asensio oyuna devam edemedi. Yerine Fred oyuna dahil oldu.

24' Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

23' Asensio tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde tekrar sahaya döndü.

19' Beşiktaş 4. bölgede seri paslaşmalar ile topu Fenerbahçe ceza sahasına soktu. Milan Skriniar sonrasında topu Rıdvan'dan çaldı ve topu uzaklaştırdı.

18' Fenerbahçe ayağa paslar ile pozisyon arıyor.

15' Anderson Talisca'nın vuruşu barajdan sekip kaleci Ersin'de kaldı.

13' Fenerbahçe Dorgeles Nene ile kontra atağa çıkarken Beşiktaş defansının müdahalesi ile kaleyi karşıdan gören cephede serbest vuruş kazandı.

11' Orkun'un ortasında Oh, topu Semedo'nun üstünden kafa vuruşunu yaptı. Ederson'un çeldiği top Cerny'nin önünde kaldı. Cerny'nin şutuna Oosterwolde son anda ayağını koydu ver kornere attı.

9' Anderson Talisca ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak bu top Ersin için kolay oldu.

7' Orta sahanın gerisinde topu kapan Olaitan dripling ile topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar taşıdı. Pas opsiyonları da varken kendisi vurmak istedi. Oosterwolde son anda ayak koydu ve top kornere çıktı.

5' Fenerbahçe'de Kante kendi ceza alanında yerde kaldı. Faul.

4' Orkun'un orta sahanın gerisinden Cerny'e attığı ara pasta Semedo son anda kademeye girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

3' Kendi yarı sahasından hızlı çıkan Musaba sağ çaprazda Rıdvan'ı geçmeye çalışırken rakibine faul yaptı.

1' Baskı ile topu kazanan Fenerbahçe'de Talisca topu Asensio'ya, Asensio ise ceza sahası içindeki Nene'ye gönderdi. Rakibini egale eden Nene'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

1' Maç başladı.

