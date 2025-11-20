Dünya Kupası 2026 Play-Off kuraları çekildi! İşte karşılaşacak takımlar ve maç tarihleri

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00’te İsviçre’nin Zürih kentinde çekildi.
Dünya Kupası 2026 Play-Off kuraları çekildi! İşte karşılaşacak takımlar
2026 Dünya Kupası yolunda grup maçları tamamlandı. Ülke takımları Dünya Kupası serüvenine devam edebilmek için play-off maçları oynayacak.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.
Yeni Caledonya- Jamaika
Bu maçın kazananı Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Bolivya-Surinam
Bu maçın kazananı Irak ile karşılaşacak.
İtalya- Kuzey İrlanda
Ukrayna-İsveç
Türkiye- Romanya
Milli Takımımız maçı galip tamamlayıp turu geçerse Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.
Türkiye-Romanya Maçı 26 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.
Önemli Not:
