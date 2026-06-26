Dünya Kupası’na 3 puanla veda! Türkiye, ABD’yi 90+8’de yendi

A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki son maçında ABD’yi mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin sayıları ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.

Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan ay-yıldızlılar, grubu 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.

ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.

90+8'DE GALİBİYET GOLÜ

90+8. Dakika: A Milli Takım yeniden önde. Rakip kaleye yüklenen millilerde Can Uzun'un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Kaan Ayhan, ay-yıldızlıları 3-2 öne geçiren golü attı.

MERT VE İRFAN CAN OYUNA GİRDİ

90+1. Dakika: Oğuz Aydın ve Barış Alper çıktı, Mert Müldür ile İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

İKİ DEĞİŞİKLİK

84. Dakika: Zeki Çelik ve Kenan Yıldız çıktı, Çağlar Söyüncü ile Can Uzun oyuna girdi.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

62. Dakika: ABD etkili geldi. Sol kanada atılan uzun topu kontrol ederek direkt ceza sahasına giren Pulisic'in dar açıdan vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

ABD BERABERLİĞİ YAKALADI

49. Dakika: Maçta yeniden eşitlik var. ABD'nin kazandığı taç atışı sonrası ceza sahasından seken topu Berhalter gelişine vuruşla filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Türkiye-ABD maçının ikinci devresi başladı.

İLK DEVRE BİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

A MİLLİ TAKIM ÖNE GEÇTİ

31. Dakika: Milliler öne geçti. Organize gelişen harika atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği topu Orkun Kökçü tamamladı ve A Milli Takım, 2-1 öne geçti.

ABD'NİN GOLÜ İPTAL

30. Dakika: ABD'nin golü iptal edildi. Kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen top, Eren Elmalı'dan sekti ve McKenzie'nin önüne düştü. Vuruşuyla fileleri sarsan McKenzie'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SU MOLASI VE DEVAM

Karşılaşmaya 3 dakikalık su molası verildi. Molanın sona ermesinin ardından maç kaldığı yerden devam ediyor.

MAÇTA EŞİTLİK VAR

10. Dakika: A Milli Takım eşitliği sağladı. Hızlı gelişen hücumda ceza sahasına giren Barış Alper'in içeri çevirdiği topu Arda Güler tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

ABD GOLÜ BULDU

3. Dakika: ABD öne geçti. Kullanılan kornerde arka direğe seken topu tamamlayan Trusty, takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK DÜDÜK GELDİ

Türkiye-ABD maçı başladı.

GÜNEŞ: "TESELLİ OLMASI GEREKİYOR"

Şenol Güneş: "Önemli olan mesleğine saygısı olan oyuncuların ne yapacağıdır. Ben oyuncularımızın elinden geleni yapacağına inanıyorum. En azından bir teselli olması gerekiyor."

MONTELLA: "RUH GÖRMEK İSTİYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav. Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım. Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız."

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.

ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.

Reuters

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Kaynak: Haber Merkezi