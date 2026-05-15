Erzurum’da kamp yapan iki takım kupa finalinde karşılaşacak! Trabzonspor ve Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Trabzonspor ve Konyaspor yaz kamplarını Erzurum Palandöken yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptılar.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor ile Beşiktaş'ı 1-0 yenen Konyaspor finale yükseldi. Sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren iki takım, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park'ta kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Yaz kampı döneminde yerli ve yabancı çok sayıda takımın tercih ettiği Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan ekiplerin sezon performansları dikkat çekti.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da yaptılar

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 15-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kampta fiziksel ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Trabzonspor kamp sürecinde oynadığı hazırlık maçlarında Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olurken, Zob Ahan'ı 4-0, Ümraniyespor'u ise 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, İran temsilcisi Persepolis ile ise 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor ise 7 Temmuz 2025 tarihinde başladığı Erzurum kampını 18 Temmuz'da tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken'de gerçekleştirdiği 10 günlük kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynadı. Konyaspor, Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup ederken, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u da 2-1 yenmeyi başardı.

Modern tesisleri bulunuyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Dağı eteklerinde yaklaşık 2 bin ile 2 bin 800 metre rakım arasında kurulan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde yerli ve yabancı çok sayıda profesyonel takımın kamp tercihi oldu. Düşük nem oranı, serin hava şartları ve yüksek rakımıyla öne çıkan tesis, Türkiye'nin en önemli spor kamp merkezlerinden biri haline geldi.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde FIFA ve UEFA standartlarında doğal çim sahalar bulunurken, modern soyunma odaları, masaj odaları, doktor odaları, hakem odaları ve tam donanımlı fitness salonları da sporcuların hizmetine sunuluyor. Erzurum şehir merkezine yaklaşık 5-10 dakikalık mesafede bulunan tesis, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı kulüplerin kamp tercihi oldu

Yaz kampı döneminde Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda takım Erzurum'u tercih etti. Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Konyaspor'un yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Iğdır FK, Ümraniyespor, Hatayspor ve Amed Sportif Faaliyetler de Palandöken'de kamp yaptı.

2. Lig ekiplerinden Elazığspor, 1461 Trabzon FK, Bursaspor ve Şanlıurfaspor da hazırlıklarını Erzurum'da gerçekleştiren takımlar arasında yer aldı. Yurt dışından ise İran temsilcileri Zob Ahan Esfehan, Persepolis, BVF Gol Gohar, Mısır ekibi Pyramids FC ile Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan kamp için Erzurum'u tercih etti.

Erzurum'da kamp yapan takımlar başarılı sezon geçirdi

Palandöken'de kamp yapan takımların büyük bölümü sezonu başarılı sonuçlarla tamamladı. Süper Lig'de Trabzonspor ligi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamlarken, Konyaspor 9. sırada yer aldı ve iki ekip de Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Çaykur Rizespor ligi 8. sırada, Corendon Alanyaspor ise 10. sırada tamamladı.

TFF 1. Lig'de Erzurumspor FK şampiyon olarak Süper Lig'e yükselirken, Amed Sportif Faaliyetler de ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig bileti aldı. Bursaspor ise 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Elazığspor play-off finalinde Muğlaspor'a kaybederek 1. Lig fırsatını kaçırdı. Erzurum'da kamp yapan takımlar arasında yalnızca Hatayspor sezon sonunda küme düşen ekip oldu.

Kaynak: İHA