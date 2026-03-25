Evindeki çocuk odasını spor salonuna çeviren milli halterci Avrupa’dan madalyalarla döndü

Yalova'da yaşayan doğuştan bedensel engelli milli para halterci Uğur Yumuk, evindeki çocuk odasını antrenman salonuna çevirerek hazırlandığı Avrupa Şampiyonası'ndan iki gümüş madalya ile döndü.
Kaynak: AA
Yalova'da yaşayan doğuştan bedensel engelli milli para halterci Uğur Yumuk, evindeki çocuk odasını antrenman salonuna çevirerek hazırlandığı Avrupa Şampiyonası'ndan iki gümüş madalya ile döndü.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap