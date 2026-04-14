GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,712 TL
EURO
52,585 TL
STERLİN
60,598 TL
GRAM
6.868 TL
ÇEYREK
11.723 TL
YARIM
23.294 TL
CUMHURİYET
46.121 TL
SPOR Haberleri

Fenerbahçe’de derbi öncesi Rizespor alarmı verildi: 7 isme özel uyarı

- Güncelleme Tarihi:

Süper Lig’de Rizespor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de 7 futbolcu ile özel görüşme yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 17 Nisan Cuma günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 31. haftadaki Galatasaray derbisinden önce moral kazanmış olacak.

SKRINIAR VE ASENSIO PLANI

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Milan Skriniar'ın antrenmanlarda riske edilmeyeceği ve hafif program sonrası direkt maçlarda görev alacağı ifade edildi.Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun ise Rizespor'a karşı forma giymek istediği ancak Domenico Tedesco ve ekibinin, İspanyol yıldızı Galatasaray derbisine saklamayı hedeflediği öğrenildi.

7 İSİM SINIRDA

Öte yandan Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı maçta 7 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor.

Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak.

TEDESCO'DAN ÖZEL UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sınırdaki oyuncularla görüşerek kesinlikle karttan kaçınmalarını söylediği ve Galatasaray derbisine eksiksiz gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.

FARK 2'YE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmiş ve Galatasaray'ın da Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılılar ile puan farkını 2'ye düşürmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
