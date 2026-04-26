Fenerbahçe’de Tedesco’dan derbi planı: Konyaspor maçına göre 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Tedesco, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Musaba'nın yerine Archie Brown, Dorgeles Nene ve Talisca'ya görev verdi.

Asensio, 2 maç sonra kadroda

Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığını atlatarak takıma döndü. Asensio, derbi hazırlıkları kapsamında takımla çalışırken müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Asensio, ligde Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemedi.

Oosterwolde, 11'e döndü

Rizespor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Jayden Oosterwolde, derbide formasına kavuştu. Hollandalı defans, karşılaşmaya 11'de başladı. Oosterwolde, bu sezon ligde 28. maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek bekledi.

Hatıra çubuklu forma dağıtıldı

Fenerbahçe yönetimi tarafından RAMS Park'ta takımı destekleyecek sarı-lacivertli taraftarlar için 'Hatıra çubuklu forma' dağıtıldı. Deplasmana gidecek taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanarak formalarını teslim aldı ve daha sonra otobüslerle stadyuma hareket etti. Üzerinde maçın tarihinin yazdığı formalarla birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzalı verilen notta, "Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza. Hep birlikte kazanacağız!" ifadeleri yazıldı.

Bilet kontrol noktasından geçen taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Deplasman tribününde yerlerini alan 2 bin 488 taraftar ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken oyuncuları maça hazırladı. İlk düdükle birlikte de beste ve tezahüratlarla destek oldu.

