SPOR Haberleri

Fenerbahçe - Galatasaray’ın Muhtemel 11’i! Fenerbahçe İlk 11! Galatasaray İlk 11! Fenerbahçe Galatasaray Hangi Kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren, futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin detayları ve kadroları kesinleşti.

Ne Zaman
01 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) 20:00'de başlayacak.

Nerede
Fenerbahçe'nin evi olan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

Hakem
Maçı Kol Y. (Tur) yönetecek.

Hangi Kanal
Kritik mücadele, beIN Sports 1 (Tur) ve beIN Sports 2 (Tur) ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca beIN Connect ve Digitürk platformlarından da izlenebilecektir.

Maç Kadrosu Şöyle:

Fenerbahçe muhtemel İlk 11: Ederson (31, Kaleci), Aktürkoğlu K. (9), Alvarez E. (11), Asensio M. (21), Brown A. (3), En Nesryi Y. (19), Nene D. (45), Oosterwolde J. (24), Semedo N. (27), Skriniar M. (37), Yüksek İ. (5).

Galatasaray muhtemel İlk 11: Çakır U. (1, Kaleci), Bardakçı A. (Kaptan) (42), Gabriel Sara (8), Gündoğan İ. (20), Karataş K. (88), Lemina M. (99), Osimhen V. (45), Sanchez D. (6), Sane L. (10), Torreira L. (34), Yılmaz B. (53).

Yedekler:

Fenerbahçe Yedekler: Aydın O. (70), Çetin T. (Kaleci) (13), Demir Y. E. (14), Duran J. (10), Fred (7), Mercan L. (22), Muldur M. (18), Rodrigo Becao (50), Talisca (94), Yandaş M. (8).

Galatasaray Yedekler: Akgün Y. (11), Ayhan K. (23), Demir Y. (30), Gürpuz G. (33), Güvenç G. (Kaleci) (19), Icardi M. (9), Kutlu B. (18), Sen B. (Kaleci) (12), Ünay A. (91).

Kaynak: Haber Merkezi

