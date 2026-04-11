Fenerbahçe Kayserispor’u 4-0 mağlup etti

Ligin 29. hafta mücadelesinde Erling Moe'nin çalıştırdığı Kayserispor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı maçta Kayseri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. dakikada Anderson Talisca, 62. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Anderson Talisca attı.
Konuk ekip Fenerbahçe'de gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, gelecek hafta Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kazandı ve bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisine imza attı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynadığı son 13 maçta yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 66 puana yükselen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. [Galatasaray: 28 maç 67 puan] Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Kayserispor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonraı 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
