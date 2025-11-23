Fenerbahçe Lig’de bir ilki başardı! 2-0’dan döndü ve 5 golle kazandı
Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor’u 5 golle mağlup etti ve derbi öncesi hata yapmadı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55 ve 65. dakikalarda Marco Asensio, 58. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ile 89. dakikada Archie Brown kaydetti. Rizespor'un sayıları ise 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Laçi kaydetti.
Rizespor'da Laçi, 61. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 31'e yükselten Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Rizespor ise 14 puanla 11. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Rizespor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.
