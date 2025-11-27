GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Ferencvaros - Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i! Ferencvaros ilk 11! Fenerbahçe ilk 11! Ferencvaros Fenerbahçe hangi kanalda? CANLI İZLE!

- Güncelleme Tarihi:

Ferencvaros - Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i! Ferencvaros ilk 11! Fenerbahçe ilk 11! Ferencvaros Fenerbahçe hangi kanalda? CANLI İZLE!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kader maçı: Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşmasının detayları ve muhtemel ilk 11'leri...

Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u kendi evi olan Chobani Stadyumu'nda ağırlıyor.

Ne Zaman

Maç 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Hangi Kanal

Karşılaşma, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Maç Kadrosu Şöyle:

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i:

Fenerbahçe (Muhtemel): Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Talisca, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

Ferencvaros'un Muhtemel 11'i:

Ferencvaros (Muhtemel): Dibusz, Szalai, Raemaekers, Cisse, Makreckis, Levi, Kanichowsky, Toth, Nagy, Pesic, Joseph.

Kaynak: Haber Merkezi

