Galatasaray’da Victor Osimhen ne zaman dönüyor, dönüş tarihi belli oldu mu? Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde var mı?
- Güncelleme Tarihi:
Galatasaray’ın Liverpool’la oynadığı rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen’in, Fenerbahçe karşılaşmasıyla sahalara geri dönecek. İdmanlara başlayan Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisine hazır olması bekleniyor.
Süper Lig'de Galatasaray, erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray bu maçı kazanıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken Göztepe karşısında iki isim forma giyemeyecek.
Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı, Göztepe karşısında formasından uzak kalacak. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen ise sakatlığı nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLANIYOR
Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurmuştu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaptığı ifade edilmişti.Buna göre idmanlara başlayan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine hazır olması bekleniyor.
Süper Lig'in 31. haftasındaki maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında Osihmen sakatlanmıştı.
Yıldız golcünün kolunda kırık tespit edilirken Osimhen, başarılı bir ameliyat geçirmişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Victor Osimhen 29 maçta süre alırken 19 gol ve 7 asist kaydetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”