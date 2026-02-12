GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,86
STERLİN
59,67
GRAM
7.352,37
ÇEYREK
12.182,23
YARIM ALTIN
24.251,73
CUMHURİYET ALTINI
48.060,01
SPOR Haberleri

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray 3 puan için sahada

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray 3 puan için sahada
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında taraftarı önünde Eyüpspor karşısında galibiyet arayacak. Ligde zirvede bulunan ve liderliğini devam ettirmek isteyen Galatasaray, Eyüpspor’a karşı galibiyet parolasıyla sahada olacak. Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde 15. sırada yer alan Eyüpspor, düşme hattından kurtulabilmek için Galatasaray karşısında puan arayacak. Peki, Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

 

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi.

ABDÜLKERİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.

LİGDE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER