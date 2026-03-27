SPOR Haberleri

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

29. hafta
10 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

11 Nisan Cumartesi
14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor

13 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.00 Eyüpspor - Samsunspor

30. hafta
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17.00 Kocaelispor - Göztepe
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17.00 Samsunspor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

31. hafta
24 Nisan Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe Antalyaspor

26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER