Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK çeyrek finalinde muhtemel 11’ler belli oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ni sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un bu mücadelede kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Kupada oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesinin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri…

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Gençlerbirliği'ni sahasında konuk ediyor. Rakibiyle oynadığı son 5 resmi karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği ZTK çeyrek final karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi muhtemel ilk 11'ler… GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Nisan 2026 Çarşamba yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak. Aksu'nun yardımcılıklarını, Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek. Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kaynak: Haber Merkezi

