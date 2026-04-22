Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK çeyrek finalinde muhtemel 11’ler belli oldu!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ni sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un bu mücadelede kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Kupada oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesinin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri…
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Gençlerbirliği'ni sahasında konuk ediyor. Rakibiyle oynadığı son 5 resmi karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği ZTK çeyrek final karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi muhtemel ilk 11'ler…
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Nisan 2026 Çarşamba yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak. Aksu'nun yardımcılıklarını, Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”