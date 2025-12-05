Galatasaray - Samsunspor Maçının Muhtemel 11’i! Galatasaray İlk 11! Samsunspor İlk 11! Galatasaray Samsunspor Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev bir karşılaşma oynanıyor. Galatasaray kendi sahası Rams Park'ta Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları, muhtemel ilk 11'leri ve eksik oyuncu listesi aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 5 Aralık Cuma günü saat 20:00'de başlayacaktır.
Hangi Kanal
Kritik mücadele, beIN Connect ve beIN Sports 1 (Tur) ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Maç Bilgileri
Stadyum
Rams Park (İstanbul)
Hakem
Türkmen M.
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Galatasaray Oynamayacaklar: Baltacı M. (Cezalı), Elmalı J. (Diz sakatlığı), Jakobs I. (Baldır sakatlığı), Sallai R. (Kırmızı kart), Singo W. (Kas sakatlığı).
Samsunspor Oynamayacaklar: Coulibaly T. (Diz sakatlığı), Mendes J. (Cezalı), Satka S. (Sakat), Sousa A. (Bilek sakatlığı), Yuksel C. (Cezalı).
Tahmini İlk 11'ler
Galatasaray'ın Tahmini 11'i (4-2-3-1 Dizilişi): Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.
Samsunspor'un Tahmini 11'i (4-1-4-1 Dizilişi): Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.
