GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,14
STERLİN
56,26
GRAM
5.831,82
ÇEYREK
9.592,77
YARIM ALTIN
19.119,34
CUMHURİYET ALTINI
38.059,56
SPOR Haberleri

Genk - FC Basel’ın muhtemel 11’i! Genk ilk 11! FC Basel ilk 11! Genk Basel hangi kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Genk - FC Basel’ın muhtemel 11’i! Genk ilk 11! FC Basel ilk 11! Genk Basel hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Genk-Basel karşılaşmasının muhtemel ilk 11'leri...

Belçika temsilcisi Genk, İsviçre ekibi Basel'i kendi evi olan Cegeka Arena'da ağırlıyor.

Ne Zaman

Maç 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Hangi Kanal

Maç Türkiye'de yayınlanmayacak.

Maç Kadrosu Şöyle:

Genk'in Muhtemel 11'i:

Genk (Muhtemel): Van Crombrugge, Kongolo, Sadick, Smets, Medina, Hrosovsky, Heynen, Karetsas, Heymans, Steuckers, Oh Hyeon-Gyu

Basel'in Muhtemel 11'i:

Basel (Muhtemel): Hitz, Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Cisse; Metinho, Leroy, Traore, Shaqiri, Salah; Broschinski.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER