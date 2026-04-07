Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle dönen sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında yara almamak için İzmir’de hata yapmak istemiyor. Galatasaray’ın puan kaybetmesi halinde en yakın rakibiyle arasındaki farkın 1’e düşme ihtimali, bu karşılaşmayı sezonun en kritik maçlarından biri haline getiriyor. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan, ertelenen 27. hafta karşılaşmasıyla devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyecek kritik randevuda Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor karşısındaki yenilginin ardından moral bulmayı ve puan farkını korumayı hedefleyen Aslan, İzmir deplasmanında 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise internette "Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunun cevabını arıyor. Göztepe - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Göztepe ile Galatasaray arasında ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Göztepe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda? Göztepe - Galatasaray karşılaşması Bein Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin hakemi ise Alper Akarsu olacak. Kaynak: Haber Merkezi

