Hakan Çalhanoğlu neden yok, Inter Venezia maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, sakat mı?
Inter ile Venezia, İtalya Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun durumuna ilişkin “Maçta yer alacak mı, kadroda mı, sakatlığı mı var?“ soruları da gündemde.
Inter–Venezia mücadelesi öncesi taraftarlar hem yayın bilgilerini hem de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun neden forma giymediğini merak ediyor. Yıldız futbolcunun karşılaşmada oynayıp oynamayacağı, yedeklerde mi yoksa sakatlık nedeniyle mi kadro dışında kaldığı da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.
INTERVENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
İtalya Kupası'nda Inter ile Venezia arasında oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.
INTER–VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma, 03 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
INTER–VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Müsabaka 23.00'te başlayacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Inter ile Venezia arasındaki İtalya Kupası mücadelesi, Milano'nun ünlü Giuseppe Meazza Stadyumunda gerçekleştirilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada ilk 11'de değil, Inter tarafından açıklanan maç kadrosuna göre yedekler arasında yer alıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”