Hakan Çalhanoğlu neden yok, Inter Venezia maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, sakat mı?

Inter ile Venezia, İtalya Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun durumuna ilişkin “Maçta yer alacak mı, kadroda mı, sakatlığı mı var?“ soruları da gündemde.

Inter–Venezia mücadelesi öncesi taraftarlar hem yayın bilgilerini hem de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun neden forma giymediğini merak ediyor. Yıldız futbolcunun karşılaşmada oynayıp oynamayacağı, yedeklerde mi yoksa sakatlık nedeniyle mi kadro dışında kaldığı da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

INTERVENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



İtalya Kupası'nda Inter ile Venezia arasında oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ



TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

INTER–VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 03 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

INTER–VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Inter ile Venezia arasındaki İtalya Kupası mücadelesi, Milano'nun ünlü Giuseppe Meazza Stadyumunda gerçekleştirilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada ilk 11'de değil, Inter tarafından açıklanan maç kadrosuna göre yedekler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi