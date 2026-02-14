İkinci Yarı Başladı! Alanyaspor 1-0 Konyaspor (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün (14 Şubat Cumartesi) saat 17.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. İşte ilk 11'ler...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.







İlk 11 Kadroları



Belirlenen 11'ler şu şekilde:

Alanyaspor İlk 11:

Teknik Direktör: João Pereira

Kadro: Victor (48), Aliti (5), Güven (10), Duarte (11), Hagi (14), Hwang (16), Janvier (17), Fatih (20), Makouta (42), Ümit (50), Hadergjonaj (94).

Yedekler: Ertuğrul, Viana, Batuhan, Enes, Baran, İzzet, İbrahim, Efecan, Elia, Mounie.

Konyaspor İlk 11:

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kadro: Bahadır (13), Yhoan (23), Nagalo (39), Adil (4), Guilherme (12), Melih (77), Berkan (18), Olaigbe (70), Türüç (9), Muleka (40), Kramer (99).

Yedekler: Deniz, Yasir, Bazoer, Arif, Marko, Jin-Ho, Svendsen, Diogo, Morten, Bardhi.







Önemli Dakikalar...



Alanya Oba Stadyumu stadındaki karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.



3'Ianis Hagi ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

4'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Kazeem Olaigbe

7'Tümosan Konyaspor, Melih İbrahimoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

10'Konyaspor, Sarı kart! Ali Yilmaz elini cebine attı ve sarı kartını Konyaspor takımının oyuncusu Melih Ibrahimoglu için kullandı.

14'Corendon Alanyaspor için Güven Yalçın şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

16'Jackson Muleka, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

17'Corendon Alanyaspor için Florent Hadergjonaj şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

21'Ruan rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

27'Deniz Türüç rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

27'Berkan Kutlu ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.28'Corendon Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ianis Hagi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

32'Corendon Alanyaspor, Ianis Hagi ile köşe vuruşu kullanıyor.

34'Deniz Türüç ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

37'GOL! Ruan takımını öne geçiren golü atıyor.

39'Tümosan Konyaspor için Jackson Muleka şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

45'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Florent Hadergjonaj.

1. Yarı Tamamlandı [1-0] Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor.

İkinci Yarı



49'Nicolas Janvier, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

50'Berkan Kutlu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Berkan Kutlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

51'Corendon Alanyaspor takımı Ianis Hagi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ianis Hagi tarafından çekilen şut auta gidiyor.

64'Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Deniz Türüç oyundan çıkarken Enis Bardhi oyuna giren isim.

65'Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Berkan Kutlu oyundan çıkarken Jo Jin-Ho oyuna giren isim.

66'Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Ianis Hagi oyundan çıkarken Efecan Karaca oyuna giren isim.

Gözden Kaçmasın Konya’da bugün vefat edenler 14 Şubat 2026 Cumartesi Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi