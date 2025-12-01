GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,24
STERLİN
56,19
GRAM
5.825,92
ÇEYREK
9.584,43
YARIM ALTIN
19.102,71
CUMHURİYET ALTINI
38.026,43
SPOR Haberleri

İmaj Altyapı Vanspor’dan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi Trabzonspor’a karşı iddialı hazırlık

- Güncelleme Tarihi:

İmaj Altyapı Vanspor’dan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi Trabzonspor’a karşı iddialı hazırlık
Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Vanspor’da teknik direktör Hakan Kutlu, karşılaşmayla ilgili olarak “Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alanda pas ve top saklama çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Hakan Kutlu, Trabzonspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Bir önceki turda 19 yaş altı takımı oyuncularından kurulu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"O turu da geçmesini bildik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz. Öncelik kupa değil ama kupa maçları da çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz."
Takım kaptanlarından Medeni Bingöl ise "Trabzonspor güçlü bir rakip. Kadromuzda sakat arkadaşlarımız var fakat biz Vanspor'u en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Futbol bu, ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ben de Vanlıyım. Yıllar önce Vanspor, Trabzonspor karşısında bir galibiyet almıştı. Yine aynısı yaşanırsa ve golü ben atarsam çok mutlu olacağım. Golü de taraftarımıza armağan etmek isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER