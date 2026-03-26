Karatay potada PLAY-OFF’lara galibiyetle başladı

Karatay Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Play-Off serisine etkileyici bir galibiyetle başladı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla adından söz ettiren yeşil siyahlılar, ilk tur mücadelesinde sahasında Kütahya Belediyespor’u 92-81 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Normal sezonda 10 galibiyet ve 28 puanla grubunu ilk 6 içinde tamamlayarak Play-Off bileti alan Karatay temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koydu. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Karatay temsilcisi, hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki direnciyle galibiyete uzanmayı başardı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadelede tribün desteğini arkasına alan Karatay Belediyespor, özellikle kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı koruyarak serinin ilk maçını kazanma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla birlikte yeşil-siyahlılar, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Dumlupınar Spor Salonu'nda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı. Karatay ekibi, deplasmanda da iyi bir sonuç alarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Karatay Belediyespor'un bu turu geçmesi halinde bir sonraki rakibi Giresun temsilcisi Kerassuspor olacak.

Play-Off heyecanına galibiyetle başlayan Karatay temsilcisi, hem sahadaki performansı hem de tribün desteğiyle üst lig hedefi yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Play-Off serisine galibiyetle başlayan Karatay Belediyespor'u tebrik ederek elde edilen başarının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Lig boyunca olduğu gibi Play-Off'ta da takımını yalnız bırakmayıp destekleyen Karataylı sporseverlere teşekkür eden Başkan Kılca, "Karataylı hemşehrilerimizin varlığı bizim en büyük gücümüz.

Taraftarlarımızın salonu doldurarak takımımıza verdikleri destek galibiyette önemli rol oynadı. Bu birlik ve beraberlikle inşallah hedefimize ulaşacağız. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. Karatay'ımızı her alanda olduğu gibi sporda da en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.

KARATAY BASKETBOLDAKİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK

Takımın sezon boyunca büyük bir özveri ortaya koyduğunu vurgulayan Karatay Belediyespor Başkanı Muhittin Şener, "Tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor'umuzun Play-Off'a galibiyetle başlaması bizleri son derece mutlu etti. Sezon başından bu yana sahada karakter koyan, mücadeleyi bırakmayan bir takım izledik. Bu galibiyet de bunun en önemli göstergesi oldu. İnşallah Kütahya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında da aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkarak turu geçen taraf olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu