Kayserispor-Konyaspor maç bilet fiyatları açıklandı! Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman?

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Pazar günü saat 17.00'de oynanacak mücadelede, ev sahibi takım taraftarları için tüm tribün biletleri 38 TL olarak belirlenirken, misafir tribünü bileti ise 49 TL'den satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
Batı Balkon tribün bileti: 38 TL
Batı Alt tribün bileti: 38 TL
Doğu Alt tribün bileti: 38 TL
Doğu Üst tribün bileti: 38 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL
Misafir Tribünü bileti: 49 TL
Sarı-kırmızılı taraftarların ligin son hafta maçına ilgi göstermesi bekleniyor.
Kaynak: İHA