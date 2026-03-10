Konya Büyükşehir Belediyespor farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği başarılı derecelerle hem şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hem de Türk sporuna katkı sunmayı sürdürüyor. Judo, bisiklet, basketbol, voleybol, tekvando gibi branşlarda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, geçtiğimiz günlerde yapılan organizasyonlarda çok sayıda başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla Konya'nın spor alanındaki yükselen değerlerinden biri olmaya devam ediyor.

HAVVA SENA'DAN AVRUPA KUPASI'NDA BRONZ MADALYA

Antalya'da düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Judo Kupası, Avrupa'nın dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyonda 21 ülkeden 222'si kadın olmak üzere toplam 550 sporcu tatamiye çıktı.

40 kiloda mücadele eden Büyükşehirli Havva Sena Tokmak, gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'yi hem de Konya'yı başarılı şekilde temsil etti.

Azerbaycanlı Sunay Salamova'yı mağlup eden Havva Sena, bronz madalyanın sahibi oldu.

RAMAZAN YILMAZ ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

U-23 Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını aralıksız sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı sporcusu Ramazan Yılmaz, Avusturalya'da milli formayı başarılı şekilde temsil etti.

UCI Track World Cup I yarışlarında, dünyanın en iyi pist bisikletçileriyle olimpiyat puanı mücadelesi veren genç sporcu Yılmaz, önemli bir performansa imza attı.Eliminasyon yarışında 5. olarak güçlü rakipleri arasında kürsüye yaklaşan Yılmaz, Omnium disiplininin etaplarından Tempo Race yarışını ise 1. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

BÜYÜKŞEHİR TARAFTARI ÖNÜNDE FARKA KOŞTU

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, taraftarı önünde Cemefe Gold Haremile karşı karşıya geldi.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda bu sezonki 13. iç saha maçına çıkan sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 94-68 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Williams–Coffey ikilisinin etkili performansıyla maça hızlı başlayan Büyükşehir, ilk periyodu 23-12 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı daha da açan sarı-siyahlılar, soyunma odasına 55-32'lik skorla ve 23 sayı farkla girdi.

Üçüncü periyotta Williams'ın üç sayılık basketleriyle rakibine nefes aldırmayan Konya temsilcisi, final periyodu öncesine 76-51 üstünlükle girdi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla geçse de Konya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 94-68'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Büyükşehir, ligdeki 20. galibiyetini alarak puanını 47'ye yükseltti.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında Çayırova Belediyespor'nu konuk edecek. 16 Mart Pazartesi günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ZORLU PARKURDA MUSTAFA TARAKÇI FIRTINASI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Konya'nın adını bisiklette zirveye taşıyan Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç sporcu Mustafa Tarakçı, iki kategoride birden şampiyonluk elde etti.

2026 yılı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Grand Prix Apollon Temple-UCI 1.2 Yol Yarışı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışa 31 farklı ülkeden 25 takım ve 140 sporcu katıldı.

Sezona fırtına gibi başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımının da boy gösterdiği yarışta, genç sporcu Mustafa Tarakçı, yarış sırasında yaşadığı kazaya rağmen mücadeleyi bırakmadı. Tarakçı, 2 saat 49 dakika 34 saniye ile bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Side Antik Kenti Limanı'ndan başlayan 124,5 kilometrelik parkurda üstün bir performans sergileyen Tarakçı, hem Elite kategorisinde hem de U-23 kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

U16 BASKETBOL TAKIMI ANADOLU ŞAMPİYONASI'NDA

Konya'da düzenlenen İsmail Örge U16 Erkekler Ligi'nde şampiyon olarak U16 Erkekler Bölge Şampiyonası'na katılan Büyükşehir, Adana'da gerçekleştirilen şampiyonada da istikrarlı yürüyüşünü sürdü.

Toplam 141 takımın mücadele ettiği Bölge Şampiyonaları'nda başarılı sonuçlara imzasını atan Konya Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Anadolu Şampiyonası, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek. Sarı-siyahlı takım, Türkiye Şampiyonası vizesi almak için mücadele edecek.

VOLEYBOL GENÇ TAKIMI AÇILIŞI GALİBİYETLE YAPTI

Konya Voleybol İl Temsilciliği Genç Erkekler Süper Lig'de yer alan Konya Büyükşehir Belediyesporumuz sezona zaferle başlangıç yaptı.

Karatay Belediyesi, Pema Koleji ve Seydişehir Jimnastik Spor Kulübü ile birlikte Büyükşehir'in yer aldığı Genç Erkekler Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi Küçük Salonu'nda Karatay Belediyespor ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor, mücadeleyi 25-9, 25-7 ve 25-9'luk setler sonucunda 3-0 kazandı.

Sarı-siyahlılar, 10 Mart Salı günü Pema Koleji ile karşı karşıya gelecek. Konya Spor ve Kongre Merkezi Küçük Salonu'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

TEKVANDO'DA GURURLANDIRAN BAŞARI

Bir bronz madalya Tekvando branşından geldi. 6-8 Mart tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Gençler Okullar Tekvando Grup Elemesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesporlu Tevfik Eren Ata, 73 kg kategorisinde 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tevfik Eren, elde ettiği bu başarısıyla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

BİSİKLET TAKIMI DALAMAN'I FETHETTİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 2. Etap Yarışları, 29 ilden gelen 400 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, büyük heyecana sahne olan yarışlarda toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Genç erkekler yol yarışında; Efe Ahmet Sakar bronz madalya elde ederken Yıldız A erkeklerde Mehmet Bekir Çetintaş da bronz madalyanın sahibi oldu.

Kriteryum kategorisinde ise genç erkekler yarışını zirvede tamamlayan Göktürk Yüzerler altın madalya, Muhammed Emir Emişçi ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yıldız A erkeklerde Mehmet Bekir Çetintaş bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız B erkeklerde ise yarışı ikinci olarak tamamlayan Tuna Başbuğ gümüş madalyayı kulübe kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, genç erkekler takım klasmanını şampiyon olarak tamamladı.

Genç erkekler genel klasman ise Göktürk Yüzerler yarışı zirvede tamamladı ve altın, Muhammed Emir Emişçi bronz madalya kazandı.

Yıldız A erkekler genel klasmanını zirvede tamamlayan Mehmet Bekir Çetintaş altın madalyanın sahibi oldu. Yıldız B erkeklerde ise Tuna Başbuğ gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu