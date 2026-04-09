Konya Büyükşehir Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlara yönelik düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı. Büyük heyecanın yaşandığı final müsabakasında Meram Belediyesi’ni 3-2 mağlup eden Konya Barosu şampiyonluğa ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlara yönelik düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu.Büyük bir heyecana sahne olan turnuva, final karşılaşmasıyla sona erdi. 73 kurumdan 875 sporcunun katıldığı turnuva, hem rekabet hem de dayanışma açısından dikkati çekti.

Finalde Meram Belediyesi ile Konya Barosu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da uzun süre üstünlük kurmakta zorlandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı karşılaşmada Konya Barosu, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Üçüncülük mücadelesinde ise Konya Özel Harekat Oğuzlar, SporKonyalılar karşısında galip gelerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara ve bireysel performanslarıyla öne çıkan sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu