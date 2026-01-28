GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor 2’inci Başkanı Ali Kaya’dan kritik Beşiktaş ve Göztepe açıklaması: Panik yapmayalım!

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor 2’inci Başkanı Ali Kaya’dan kritik Beşiktaş ve Göztepe açıklaması: Panik yapmayalım!
Konyaspor 2. Başkanı Ali Kaya, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından konuştu. Kaya, “Gaziantep’te iyi bir oyun sergiledik. Son 10 dakikadaki oyunu 90 dakikaya yayabilseydik, 3 puan alırdık” dedi.

Konyaspor 2. Başkanı Ali Kaya, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından konuştu. Kaya, özellikle son 10 dakikada iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

"Aslında 3 puan için gelmiştik”

Gaziantep'in zor bir rakip olmasına rağmen kazanmak için geldiklerini söyleyen Ali Kaya, "Öncelikle deplasmanda 1 puan güzel oldu. Aslında 3 puan için gelmiştik. Ama nasip olmadı. Dediğim gibi, her şeyden öte deplasmanda alınan 1 puan değerli” dedi.

"Oyun geneline yayabilseydik…”

Ali Kaya, "Oyunun belirli periyotlarında tutuk kalsak da son aşamalarda gayet iyiydik. Hatta son 15 dakika çok iyi bir oyun sergiledik. Bunu 90 dakika oynasak belki buradan 3 puan çıkartırdık. Yine de deplasmandayız ve 1 puan güzel” diye konuştu.

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum”

Kaya, "Ayrıca buraya kadar gelen ve bizlere destek veren taraftarlarınıza çok teşekkür ederim. Yaklaşık 500 taraftarımız bugün bizleri yalnız bırakmadı. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

"Panik yapmayalım”

Ali Kaya, "Daha sakin, güzel günler bekliyoruz. Panik yapmayalım. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Biz bu havayla İnşallah Beşiktaş'tan da puan alacağımı düşünüyorum. Sonra Göztepe maçı. Oradan da puan çıkartacağız İnşallah” dedi.

(Hasan Yıldırım)

