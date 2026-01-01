GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda kadro yapılanması için kolları sıvadı!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda kadro yapılanması için kolları sıvadı!
Konyaspor yönetimi, teknik direktör Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda kadro yapılanması için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlılarda hedef; yabancı kontenjanını açmak ve aynı tip oyuncu yığılmasını önlemek için kadroda sadeleştirmeye gitmek.

Konyaspor, takıma kazandırdığı kadar takımdan göndermek istediği oyunculara da odaklandı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlı kurmaylar; gerek yabancı oyuncu kontenjanı gerekse yığılma olan aynı tip oyuncularda sadeleştirmeye gidecek.

Oyuncularla masaya oturulacak

Teknik direktör Çağdaş Atan ile bir araya gelen yeşil-beyazlı kurmaylar; teknik heyetin kadroda düşünmediği oyuncularla masaya oturacak. İlk etapta stoper Josip Calusic ile yolların ayrılması, orta saha Mücahit İbrahimoğlu'nun da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde.

(Hasan Yıldırım)

 

