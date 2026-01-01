Konyaspor Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda kadro yapılanması için kolları sıvadı!

Konyaspor, takıma kazandırdığı kadar takımdan göndermek istediği oyunculara da odaklandı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlı kurmaylar; gerek yabancı oyuncu kontenjanı gerekse yığılma olan aynı tip oyuncularda sadeleştirmeye gidecek.
Oyuncularla masaya oturulacak
Teknik direktör Çağdaş Atan ile bir araya gelen yeşil-beyazlı kurmaylar; teknik heyetin kadroda düşünmediği oyuncularla masaya oturacak. İlk etapta stoper Josip Calusic ile yolların ayrılması, orta saha Mücahit İbrahimoğlu'nun da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde.
(Hasan Yıldırım)