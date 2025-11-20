Konyaspor’da bahis dosyası Tahkim’de: Karar hem kulübü hem oyuncuları etkileyecek

Konyaspor camiasının gözü, Tahkim Kurulu’nun vereceği karara çevrildi. Bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Konyasporlu 2 oyuncunun durumu, buradan çıkacak karara göre netlik kazanacak.

Konyaspor camiasının gözü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu'na çevrildi. Geçtiğimiz günlerde bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Konyasporlu Adil Demirbağ ve Alassane Ndao'nun cezaları açıklanmış, Konyaspor ise buna itiraz ederek konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Şehirde tüm gözler, buradan çıkacak karara çevrildi.

PFDK kararını açıklamıştı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Alassane Ndao'nun cezalarını belirlemişti. Adil Demirbağ 45 gün hak mahrumiyeti, Alassane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası alırken; Konyaspor Kulübü ise buna itiraz ederek konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı.

Konyaspor camiası Adil'den umutlu

PFDK'nın 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Adil Demirbağ, disiplin kurulunu ikiye böldü. Zira Demirbağ'ın cezası oy çokluğuyla verildi. Kurulun bir kısmı, faaliyetin 5 yılı aşan bir zaman diliminde olmasından dolayı ceza tayininde yer almadığını savunurken; bir kısmı ise sonuç itibariyle hesabı bulunduğunu belirterek ceza alması gerektiğini savunmuştu. Yapılan oymama sonucunda; Adil Demirbağ'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Gelinen son noktada; en az ceza olan 45 günün tüm oyuncular nezdinde affı gündeme gelirken; Adil'in 5 yılı aşan durumu da buna eklenerek cezanın tamamen iptal edilmesi gündeme geldi.

Ndao'nun kariyeri bu karara bağlı

Konyasporlu Alassane Ndao'nun durumu ise tamamen karışık. Arkadaş kurbanı olan ve bunu ispat etmek için tabiri caiz ise yana döne delil toplayan Senegalli oyuncu; gerekli savunmasını son kez teslim etti. Tahkim Kurulu'nun Ndao ile ilgili vereceği karar; hem Konyaspor hem de Türkiye kariyerini etkileyecek. Ndao'nun cezasının iptal edilmemesi durumunda, Konyaspor Kulübü sözleşme feshi yoluna gidecek.

(Hasan Yıldırım)