SPOR Haberleri

Konyaspor'da İlhan Palut'la ilk maç! AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen'den Konyaspor'a destek mesajı

Bekir Turan
İnternet editörü
Konyaspor’da İlhan Palut’la ilk maç! AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen’den Konyaspor’a destek mesajı
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, bugün Göztepe ile karşılaşacak olan Konyaspor için bir mesaj yayımlayarak yeşil-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor'a başarı dileklerini iletti. Özgökçen, yeşil-beyazlı camiaya olan inancının tam olduğunu vurguladı.

"Camiamıza Olan İnancımız Sonsuz”

Sahada mücadele edecek futbolculara, teknik ekibe ve tüm Konyaspor camiasına güvendiklerini belirten Özgökçen, oyuncuların son ana kadar mücadele edeceğine inandığını ifade etti.

İlhan Palut'a "Hayırlı Olsun” Mesajı

Teknik Direktör İlhan Palut için de hayırlı olsun dileklerini paylaşan Özgökçen, Palut'un yeşil-beyazlı takımı daha büyük başarılara taşıyacağına yürekten inandığını söyledi.

"Konyaspor'umuzu Daha Güçlü Yarınlara Taşıyacağız”

Konyaspor'un Konya'nın gururu olduğunu vurgulayan Özgökçen, birlik ve beraberlik içinde kulübün daha güçlü yarınlara taşınacağını dile getirdi.

Taraftara Destek Mesajı

Büyük Konyaspor taraftarı olarak her zaman takımın yanında olduklarını belirten Özgökçen, yeşil-beyaz sevdanın en güçlü şekilde yaşatılacağını ifade etti.

