Konyaspor’da transfer tahtası kapalı kalacak mı? Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet yanıtladı

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, son galibiyetlerle moral yakaladıklarını, ligde üst sıraları hedeflediklerini, Türkiye Kupası’nın ulaşılabilir bir hedef olduğunu ve İlhan Palut ile oluşan sinerjiyle takımın daha iyi bir sürece girdiğini söyledi.

Cengiz Yönet'in gündeme ilişkin değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar;

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, takımın son durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Üst üste alınan galibiyetlerin camiaya moral verdiğini belirten Yönet, bayrama da bu motivasyonla girdiklerini ifade etti.

KONYASPOR'UN TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ NET: "KUPAYA ULAŞMAK SÜRPRİZ OLMAZ"

Yönet, Türkiye Kupası hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönet, Konyaspor'un hem şehir hem de kulüp olarak büyük bir güce sahip olduğunu vurgulayarak, kupanın ulaşılabilir bir hedef olduğunu ifade etti.

Konya'nın Türkiye'de önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Yönet, "Bizim adımız Konyaspor. Ligin en önemli takımlarından biriyiz. Konya'nın şehir olarak bir gücü var. Ekonomik ve siyasi olarak Türkiye'de önemli bir yerdeyiz. Dolayısıyla bu şehrin futbol takımının da hedeflerinin olması ve bu hedeflerin yakalanabilir olması gerekiyor” dedi.

Daha önce elde edilen başarılara da değinen Yönet, "Alabileceğimiz bir kupanın müzemizde olmasını canı gönülden diliyoruz. Konyaspor bunu daha önce başardı. Türkiye Kupası'nı aldık, Süper Kupa'yı kazandık. Bu nedenle kupaya ulaşmak sürpriz sayılmaz” ifadelerini kullandı.

Kupaların doğası gereği sürpriz sonuçlara açık olduğunu belirten Yönet, "Karşımıza çıkacak rakip kim olursa olsun, her takım her takımı yenebiliyor. Özellikle kupa maçlarında sürprizler yaşanıyor. Ancak bizim yapacağımız hamlelerin hiçbiri sürpriz değil. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

İLHAN PALUT'UN SÖZLEŞMESİ UZAYACAK MI?

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, teknik direktör İlhan Palut ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yönet, deneyimli çalıştırıcının Konya'da daha önce başarılı bir dönem geçirdiğini ve şehirde sevilen bir isim olduğunu vurguladı.

İlhan Palut'a teklif yapıldığını ve sürecin kamuoyuna da yansıdığını belirten Yönet, "AK Parti İl Başkanımız Fatih Özgökçen ve yönetim kurulunda ilgili komitemizle birlikte Konya'da yeni bir dönem başladı. Hocamızın ilk maçında çok güçlü bir sinerji vardı. İlhan hocaya karşı sevgi tartışmasız” dedi.

Palut yönetiminde kısa sürede alınan sonuçlara dikkat çeken Yönet, "Çıktığı beş maçta Galatasaray, Kocaeli ve Gençlerbirliği galibiyetlerini aldı. Ancak biz hiçbir zaman kısa vadeli projelerle hareket etmiyoruz. Bir işe başlarken uzun vadeli planlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Takım üzerindeki baskının azalmasıyla performansın artacağını düşündüklerini belirten Yönet, "Futbolcularımız ve teknik kadronun üzerindeki kazanamama stresi ortadan kalktıkça daha iyi bir performans ortaya çıkacaktır. Bu da sağlıklı planlamaların yapılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

"BAŞARI OLMADIĞI ZAMAN NE YÖNETİM KALIYOR, NE DE HOCA..."

Futbolun sonuç odaklı bir oyun olduğunu vurgulayan Yönet, "Futbol bir sonuç oyunu. Goller olacak, galibiyetler gelecek. Başarı olmadığı zaman ne yönetim kalıyor ne hoca kalıyor. Bu değişimler futbolun doğasında var. Biz İlhan hocayla iyi bir sinerji yakalayacağımızı tahmin ediyorduk” dedi.

İlhan Palut'un 1.5 yıllık sözleşme durumuna da değinen Yönet, "Süreç içerisinde performansa bağlı olarak değerlendirmeler yapılacaktır. Şu an önceliğimiz yakalanan sinerjiyi sürdürmek ve takımı daha iyi noktalara taşımak. Güzel günlere doğru gideceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cengiz Yönet devamında "Bahis olayında iki futbolcumuzdan olduk. Bu ister istemez takımın moralini bozdu. Zaten bir de sakatlıklarımız vardı. Üç sakat oyuncuyla birlikte düşününce, 16–20 kişilik bir kadroda toplam beş oyuncudan mahrum kaldık. Bu bizim için ciddi bir dezavantaj oldu. Üst üste talihsizlikler yaşadık. Bunun da sahaya yansıması kaçınılmazdı. Nitekim bunun bedelini 12 maç boyunca galip gelemeyerek ödedik,” ifadelerini kullandı.

Yönet, yaşanan sürecin takım üzerinde hem psikolojik hem de sportif anlamda olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

KONYASPOR'UN TRANSFER TAHTASI

Konyaspor'da son günlerde gündeme gelen "transfer tahtası kapalı kalacak mı?” sorusu, Cengiz Yönet tarafından KONTV'de netlik kazandı. Özellikle yaklaşık 59 bin Euro'luk bir borç nedeniyle gündeme gelen dosya ile ilgili Yönet, sürecin panik yapılacak bir durum olmadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Ödeme planımız dahilinde olan bir süreç. Şu an transfer dönemi zaten yok. Biz Konyaspor'un kurumsal anlamda her alanda örnek olmasını istiyoruz. Öncelik sıramız var. Dosyaların kapanması gereken zaman ödememizi yapacağız. Bizim transfer yasağı gibi bir sorunumuz da olamaz.”

— KONTV (@KONTV) March 23, 2026

