Konyaspor’dan ayrılan Uçar’dan maç öncesi açıklama: “Konya’dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz’’

Konyaspor’dan ayrıldıktan 1 ay sonra Rizespor’un başına geçen teknik direktör Recep Uçar, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçıyla ilgili olarak konuştu.

Takımın kaliteli oyunculardan oluştuğunu vurgulayan Uçar, "Zaman açısından sıkışık bir takvimdeyiz. Ekibimizle bütün maçları analiz etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hafta sonu Konyaspor deplasmanı için hazırlanıyoruz. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız bu oyuncu grubuyla.

Coşkulu, baskılı, üreten bir futbol sergileyebilmek en büyük hedefimiz olacak. Artı yönlerimiz de çok, zayıf olan noktalarımız da var. Bunların çözümü için gece gündüz ekibimizle beraber çalışıp taraftarların özlediği, görmek istediği futbolu inşallah onların huzurunda sergilemek istiyoruz.Ama öncelikli hedef üst sıralara tırmanıp nefes almak” dedi.

"Konya'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz”

Hafta sonu oynanacak Konyaspor maçıyla ilgili olarak da konuşan Recep Uçar, "Konya, 1 yıl hizmet ettiğim bir camia. Hafta sonu oynanacak maçta her iki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir oyun ve iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

(Hasan Yıldırım)