Konyaspor’dan bahis operasyonu ile ilgili açıklama geldi: “Yanlıştan dönelim’’

Tümosan Konyaspor, yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Demirkol’un gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde, bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasında oynanan futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kulüp, yaşanan sürece dair kamuoyuna şeffaf bilgilendirme yapılacağını vurgularken, yetkili kurumlara "yanlıştan dönülmesi” çağrısında bulundu.

33 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine aykırı hareket ettikleri iddiasıyla 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Konyaspor'dan İsimler de Listede

Soruşturma kapsamında aralarında 6 Süper Lig ekibinin de bulunduğu toplam 11 kulübün yöneticilerinin yer aldığı öğrenildi.

Tümosan Konyaspor tarafından yapılan bilgilendirmede ise kulübün mevcut yönetiminden 1 kişi ile geçmiş dönemlerde görev yapmış 4 isim olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Konyaspor'dan Yeni Açıklama

Tümosan Konyaspor, sosyal medya hesapları üzerinden Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet'in konuyla ilgili yaptığı son açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Yunus Emre Demirkol, 6222 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, sabah erken saatlerde ikametinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne götürülmüş ve ifadesi alınmıştır.

Kulübümüz, olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiğini ve kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendireceğini açıklamıştı. Gelinen aşamada, alınan ifadeler ve edinilen bilgiler doğrultusunda; ilgili yönetim kurulu üyemizin yöneticilik görevi süresince herhangi bir şekilde bahis oynamadığı veya müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eyleminin bulunmadığını, isnat edilen hususların yöneticilik görevi öncesine ilişkin sadece tek iddiadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.

Benzer şekilde, kulübümüz yönetiminde geçmiş dönemlerde görev almış bazı isimlerin de yöneticilik sıfatı bulunmayan dönemlere ilişkin bahis oynadıkları nedeniyle gözaltına alındıkları ve ifadelerinin bu kapsamda alındığı tarafımızca öğrenilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde ifadeler alınırken sorulan sorulardan anlaşıldığı üzere yöneticilerimizin görev yaptığı yıllarının savcılık, kolluk veya ilgili makamlara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen listede yanlış olarak bildirildiği anlaşılmıştır. Bu yanlış listeye dayanılarak yöneticimizin ve bir kısım eski yöneticimizin haksız yere gözaltına alındıkları ve ifade verdikleri anlaşılmıştır.

Tümosan Konyaspor Kulübü olarak; bahis iddiaları futbol kamuoyuna düştüğü anda ilk açıklamayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu‘nun yanında olduğunu açıklayan kulüplerden bir tanesi idik.

Şimdi Tümosan Konyaspor olarak uğramış olduğumuz bu haksızlığın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurullarının harekete geçmesini, yaptığı yanlışlığı düzeltmesini ve resmi açıklama yapmasını bekliyoruz.

Herhangi bir hak ihlali veya usulsüz uygulama söz konusu olmasının kesinleşmesi durumunda ise sorumlular hakkında gerekli hukuki ve idari girişimleri tereddütsüz başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz. Saygılarımızla.

(Ali Asım Erdem)