Konyaspor efsanesi Vukovic: “İlhan Palut’ta Aykut Kocaman’ı görüyorum’’

Konyaspor'un efsane oyuncularından Jagos Vukovic, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçını Konya Stadyumu'nda takip etti. Yaklaşık 9 yıl aranın ardından yeniden Mevalana şehrine gelen Sırp futbolcu, hislerini KONTV'ye anlattı. İşte o röportaj…

KONYA'YA HOŞ GELDİN. ŞEHRİ NASIL BULDUN? ÖZLEDİN Mİ?

Jagos Vukovic: Tabii ki. Uzun bir aradan sonra geri dönme vakti gelmişti. Kulüpteki insanlara bir gün geri döneceğime dair söz vermiştim. Bu yüzden şu an her maçı takip ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.

KONYASPOR'DA TAM 4 SEZON FORMA GİYDİN. PROFESYONEL KARİYERİNDE EN UZUN SÜRE KALDIĞI TAKIM AYNI ZAMANDA. KONYASPOR'UN SENDEKİ YERİ NEDİR?

Jagos Vukovic: Evet, en uzun süreli kalışım Konya'daydı ve bu benim için çok önemliydi. Çünkü burayı evim gibi hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi, çocuklarımdan biri burada doğdu. Konya'nın kalbimde özel bir yeri var. Tabii ki onları her zaman destekleyeceğim ve her zaman Konya'nın bir parçası olacağım.

KONYA'DAKİ İLK DÖNEMLERİN SENİN İÇİN İYİ GEÇMEDİ. ALTYAPIYA GÖNDERİLDİN. U21 LİGİ'NDE MAÇIN BİLE VAR. SONRA EFSANE OLDUN. TARAFTAR SANA "SAVUNMA BAKANI" DEDİ. HİKAYENİ BİZE ANLATIR MISIN?

Jagos Vukovic: Futbolda her şey olabilir ama her şey kafanızda bu duruma nasıl uyum sağladığınıza bağlıdır. İkinci takıma oynamaya gönderildiğimde bunu bir ceza olarak görmedim. Sadece hazır kalmak için kullandım. Sonunda Aykut Kocaman ve o efsane jenerasyonla hikayem değişti. Hocanın bir fikriydi ve bir profesyonel olarak görevimi yaptım. Sonuç biraz garip görünse de futbolun bir parçasıydı.

FUTBOLU BIRAKTIN AMA ANTRENÖR OLARAK DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Jagos Vukovic: Eski bir futbolcu olarak her zaman futbolun içinde kalmayı düşünürsünüz çünkü hayatınızın yarısı bu. Hayatım boyunca futbolun içerisinde olacağım çünkü futbolu seviyorum. UEFA lisanslarımı bitirmeye çalışıyorum, belki UEFA Pro'ya kadar giderim. Ama kendimi gelecekte en çok Sportif Direktör olarak görüyorum. Bir gün umarım Konya'da veya başka bir yerde bu görevde olmayı isterim çünkü Konya benim evim. Onlar benim her zaman benim Konyaspor'a hizmet etme konusunda hazır olduğumu biliyorlar.

KONYA'DA ÇOK ANIN VAR AMA EN UNUTAMADIĞIN, EN MUTLU OLDUĞUN VE EN ÜZÜLDÜĞÜN MAÇ HANGİSİ?

Jagos Vukovic: Tabii ki en mutlu anım kesinlikle kupa finalini kazandığımız maçtı. En üzücü anım ise iki tane; birincisi Konya'dan ayrıldığım gün, ikincisi ise Aykut Kocaman'ın ayrıldığı gündü. O iki gün benim için çok acı vericiydi. Bunları asla unutmayacağım. Çok gerçek duygular hissetmiştim. Muhabir: Aykut Kocaman hakkında neler söyler? Çok uzun süre çalıştılar.

AYKUT KOCAMAN HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?

Jagos Vukovic: Aykut Hoca hakkında söylenecek çok şey var. Onu bir aile ferdi gibi görüyorum. Sadece Aykut Hoca değil, Fahrudin Omerovic de öyle. Onlar aslında tek bir insan gibi. Onlar harika öğretmenler, harika insanlar ve çok iyi psikologlar. Oyuncunun kafasından ne geçtiğini, neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilirler. Neyin iyi olduğu neyin kötü olduğunu her zaman çok iyi bildiler. Futbolculara karşı her zaman dürüsttüler ve oyuncular bu davranışı çok seviyor. Aykut Kocaman bizim için bir baba gibiydi. Bazen Fahruddin Ömerovic'i arıyorum ve Aykut hocayı soruyorum. Onlarla iletişimimiz hala devam ediyor. Fahruddin Ömerovic'İ geçtiğimiz günlerde facetimeden aramıştım.

KONYASPOR İLHAN PALUT İLE DE LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GİBİ BENZER BAŞARILAR YAKALANDI. İLHAN PALUT - KONYASPOR BİRLİKTELİĞİNİ NASIL YORUMLUYORSUN?

Jagos Vukovic: İlhan Palut hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim, çünkü maçları takip ediyorum. Dün onunla biraz konuştum; iyi bir hoca. Onu Aykut Hoca'ya benzetiyorum; oyuncularla konuşma tarzını ve takımın oyununu gördüğümde bunu anlıyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. İyi şeyleri görüyor ve söylüyor. Konyaspor'dan ayrıldığında çok şaşırmıştım iyi ki geri geldi. Tekrar Konyaspor'a geri gelmiş olması da zaten iyi bir hoca olduğunun kanıtı. Umarım Konyaspor finalde Türkiye kupasını kazanırlar.

YURT DIŞINDAN KONYASPOR'A VE TÜRK FUTBOLUNA BAKIŞ NASIL?

Jagos Vukovic: Dürüst olmak gerekirse Olympiakos'ta veya başka yerlerdeyken Türk ligine saygı duyulduğunu gördüm. Burada iyi futbolcuları ve takımları tanıyorlar. Tabii ki; Türk futbolu her yıl gelişiyor. Yeni nesil genç hocalar geliyor ve modern futbol standartlarını takip ediyorlar. Eski hocalar hala eski tarz futbol oynatıyorlar, yenilikleri takip etmiyorlar. Her yıl Türk futbolunun geliştiğine inanıyorum. Konyaspor görev yaptığım ülkelerde Süper Lig'de çok istikrarlı bir kulüp olarak biliniyor.

KONYASPOR'U LİGDE NEREDE GÖRMEK İSTİYORSUN?

Jagos Vukovic: Bu sezon orta sıralarda bitirdiler ama inanıyorum ki hoca da bundan memnun değildir çünkü Konyaspor'u en tepeye taşımak istiyor. Gelecek sezon ikinci veya üçüncü olmalarını dilerim. Dürüst olmak gerekirse şampiyonluk şu an için çok zor ama futbolda her şey mümkün. Gerçekçi olmak gerekirse adım adım büyümek lazım. Çok şükür Konyaspor'un çok iyi bir teknik direktörü var.

SON OLARAK EKLEMEK İSTEDİĞİN BİR ŞEY VAR MI?

Jagos Vukovic: 9 yıl sonra geldim ve Konya'nın çok değiştiğini gördüm. Bazı caddeleri tanıyamadım bile. Şehir büyümüş, kulüp değişmiş. Taraftarlar değişmiş, şehir değişmiş, Tüm Konya halkına ve taraftarlara selamlarımı iletiyorum. Onları gerçekten özledim. Bu akşamki atmosferi hissetmek için sabırsızlanıyorum.

(Ali Asım Erdem)