Konyaspor evinde 9 maçtır kaybetmiyor! Konyaspor ile Trabzonspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor ile 50. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 25’e 12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlılar 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 9. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 50. randevu

Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 49 maçta Konyaspor 12 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 25 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 58 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 80 defa rakip fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 24 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 27 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 28 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Konyaspor, evinde 9 maçtır kaybetmiyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de evinde 9 maçtır kaybetmiyor. Konya temsilcisi bu süreçte 3 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, evinde son mağlubiyetini 11. haftada Samsunspor'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

