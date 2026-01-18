GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor Eyüpspor sınavında! Konyaspor’da tek, Eyüpspor’da 2 eksik

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Eyüpspor sınavında! Konyaspor’da tek, Eyüpspor’da 2 eksik
Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Eyüpspor’u konuk edecek. 19 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Müsabakayı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Sezonun ilk devresini 17 puanla 13. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, 13 puanla 17. sırada yer alan eflatun-sarılılara karşı galibiyet için mücadele edecek. Konyaspor ile Eyüpspor arasında; 19 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Düdük Ömer Faruk Turtay'da

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Orhun Aydın Duran üstlenecek. Süleyman Bahadır ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor'da tek, Eyüpspor'da 2 eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da tedavi süreci devam eden orta saha oyuncusu Ufuk Akyol bu maçta görev alamayacak. Konuk Eyüpspor'da ise sağ bek Calegari ile stoper Luccas Claro sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Bodrum maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yhoan Andzouna'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Eyüpspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Morten Bjorlo (42), 3'li orta alanda Deniz Türüç (9), Sander Svendsen (32) ve Tunahan Taşcı (7), ileri uçta ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor. 

Eyüpspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Atila Gerin nezaretinde 4-1-4-1 sistemiyle mücadele eden Eyüpspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Eflatun-sarılıların kalesinde Jankat Yılmaz (24), savunma 4'lüsünde Talha Ülvan (17), Emir Ortakaya (5), Baran Ali Gezek (55) ve Gilbert Mendy (3), tekli ön liberoda Taşkın İlter (28), 4'lü orta alanda Denis Radu (22), Mateusz Legowski (20), Charles-Andre Raux Yao (15) ve Lenny Pintor (23), ileri uçta ise Umut Bozok'un (19) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)

