Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı: Konyaspor’da yeni hedef sezon planlaması

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Samsunspor maçının ardından konuştu. Mücadeleden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Küçükbakırcı, Karagümrük maçıyla beraber de yeni sezon kadro planlamasına başlayacaklarını söyledi.

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Samsunspor maçının ardından konuştu. Küçükbakırcı birçok konuya açıklık getirdi.

" Fırsatları değerlendirebilseydik…”

Zor bir maça çıktıklarını belirten Yusuf Küçükbakırcı, "Aslında maça çok iyi başlamıştık. 1-0 da öne geçmiştik. Kaçırdığımız fırsatları değerlendirebilseydik, 2-0'lık skorla devre arasına girseydik her şey çok farklı olabilirdi. Fakat Samsunspor deplasmanı çok zor bir deplasman. Burada alınan her puan değerli. Hem buradan puanla döndüğümüz hem de yenilmezlik serimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz” dedi.

"Karagümrük maçına kazanmak için çıkacağız ”

Küçükbakırcı, "Evimizde ligin zor maçlarından birisine daha çıkacağız. Bu kez rakibimiz Karagümrük. Haftayı Rizespor karşısında kazanarak tamamlayan bir Karagümrük var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galip gelmek istiyoruz” diye konuştu.

"Yeni sezonu planlayacağız”

Yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili olarak da konuşan Yusuf Küçükbakırcı; "Karagümrük maçının ardından hocamızla bir görüşme yapacağız. Yeni sezonla ilgili ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Burada gelecek sezonun planlamasını da kısmen masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

"İyi geldiler”

Samsun'da Konyaspor'u yalnız bırakmayan yeşil-beyazlı taraftarlara ayrı bir parantez açan Küçükbakırcı, "Bugün buraya gelen seyircilerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi geldiler. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

(Bekir Turan)