GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,606 TL
EURO
52,014 TL
STERLİN
60,008 TL
GRAM
6.904 TL
ÇEYREK
11.731 TL
YARIM
23.393 TL
CUMHURİYET
46.316 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı: Konyaspor’da yeni hedef sezon planlaması

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Samsunspor maçının ardından konuştu. Mücadeleden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Küçükbakırcı, Karagümrük maçıyla beraber de yeni sezon kadro planlamasına başlayacaklarını söyledi.

 

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Samsunspor maçının ardından konuştu. Küçükbakırcı birçok konuya açıklık getirdi.

" Fırsatları değerlendirebilseydik…”

Zor bir maça çıktıklarını belirten Yusuf Küçükbakırcı, "Aslında maça çok iyi başlamıştık. 1-0 da öne geçmiştik. Kaçırdığımız fırsatları değerlendirebilseydik, 2-0'lık skorla devre arasına girseydik her şey çok farklı olabilirdi. Fakat Samsunspor deplasmanı çok zor bir deplasman. Burada alınan her puan değerli. Hem buradan puanla döndüğümüz hem de yenilmezlik serimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz” dedi.

"Karagümrük maçına kazanmak için çıkacağız ”

Küçükbakırcı, "Evimizde ligin zor maçlarından birisine daha çıkacağız. Bu kez rakibimiz Karagümrük. Haftayı Rizespor karşısında kazanarak tamamlayan bir Karagümrük var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galip gelmek istiyoruz” diye konuştu.

"Yeni sezonu planlayacağız”

Yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili olarak da konuşan Yusuf Küçükbakırcı; "Karagümrük maçının ardından hocamızla bir görüşme yapacağız. Yeni sezonla ilgili ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Burada gelecek sezonun planlamasını da kısmen masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

"İyi geldiler”

Samsun'da Konyaspor'u yalnız bırakmayan yeşil-beyazlı taraftarlara ayrı bir parantez açan Küçükbakırcı, "Bugün buraya gelen seyircilerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi geldiler. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
